Жуан Жезус о словах про безопасность в Неаполе: «Причинившие мне боль события не относятся к «Наполи» и жителям города. Это эмоции того, кто воспитывает здесь детей и верит в проект»

Ранее защитник «Наполи» опубликовал видео, на котором видно, что в автомобиле разбиты стекла, в салоне беспорядок, а детские кресла повреждены и сдвинуты с места: «Тошнит от этого! К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности».