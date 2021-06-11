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Политика ЕС в отношении России находится в запущенном состоянии

Политика ЕС в отношении России находится в запущенном состоянии

  "Менее месяца назад Россия официально назвала две страны "недружественными", - пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер, указывая, что скоро у США и Чехии "в российском списке "плохих парней" может появиться компания: кандидатами на включение, по данным прокремлевской российской газеты "Известия", являются еще восемь стран - Австралия, Канада и Великобритания, а также Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина, которые, "как и Чехия, являются либо бывшими советскими государствами-сателлитами, либо странами, входившими в состав СССР", говорится в статье.

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