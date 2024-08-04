Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил РФ о поддержке в борьбе с терроризмом

TASS/EPA/NYEIN CHAN NAING Председатель крупнейшей партии Мьянмы "Союзная партия солидарности и развития" (USDP), Кхин Йи обратился к России с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии