Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил РФ о поддержке в борьбе с терроризмом

TASS/EPA/NYEIN CHAN NAING Председатель крупнейшей партии Мьянмы "Союзная партия солидарности и развития" (USDP), Кхин Йи обратился к России с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним.