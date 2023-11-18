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Повелительница Африки Аль-Кахина — ведьма, которую боялись арабы

Повелительница Африки Аль-Кахина — ведьма, которую боялись арабы

В исламском мире безраздельно властвуют мужчины и их авторитет незыблем. Поэтому арабские летописи, в которых описывается поход воинов ислама против правительницы-женщины, многими воспринимаются скептически.

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