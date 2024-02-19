РБК: «Дочка» Ростеха просит военных прокуроров проверить чиновника МЧС

Глава Национального центра информатизации дочерней компании «Ростеха» Константин Солодухин обратился в силовые структуры с просьбой провести проверку заместителя директора Департамента информационных технологий и связи МЧС Кормакова, эксперта НИИ “Восход” Бабанина, а также сотрудника Центральной базы измерительной техники МЧС Белоконева.
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