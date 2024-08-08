Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Сын президента США Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена, чтобы оказывать влияние на американское правительство, пока Джо Байден являлся вице-президентом.
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