Бразильскому бойцу ММА оторвали кусок уха на турнире в Петербурге

Эдил Эсенгулов прошёл в полуфинал Гран-при в полусреднем весе. Киргизский боец смешанных единоборств (ММА) Эдил Эсенгулов оторвал кусок уха бразильцу Винисиусу Крузу на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Петербурге.
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