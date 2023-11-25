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Бразильскому бойцу ММА оторвали кусок уха на турнире в Петербурге

Эдил Эсенгулов прошёл в полуфинал Гран-при в полусреднем весе. Киргизский боец смешанных единоборств (ММА) Эдил Эсенгулов оторвал кусок уха бразильцу Винисиусу Крузу на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Петербурге.

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