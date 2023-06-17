Telo Truck — компактный электрический пикап для городских жителей

Американцы ничего не любят больше, чем яблочный пирог, звездные флаги и пикапы. Теперь появилась новая компания, которая обещает заново изобрести пикап для городских калифорнийцев, которые хотят, чтобы их пикап был меньше и полностью электрическим.
Американцы ничего не любят больше, чем яблочный пирог, звездные флаги и пикапы. Теперь появилась новая компания, которая обещает заново изобрести пикап для городских калифорнийцев, которые хотят, чтобы их пикап был меньше и полностью электрическим.
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