Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 067 подписчиков

Россиян предостерегли от одного действия перед сдачей анализов

Россиян предостерегли от одного действия перед сдачей анализов

Никотин из любых источников мгновенно меняет обмен веществ, гормональный фон и состояние сосудов. По словам терапевта медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасии Поляковой, это способно временно исказить лабораторные показатели: после курения повышается уровень глюкозы, лейкоцитов, гормонов кортизола и адреналина, а также карбоксигемоглобина (маркера отравления угарным газом), при этом снижается насыщение крови кислородом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии