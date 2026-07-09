Россиян предостерегли от одного действия перед сдачей анализов

Никотин из любых источников мгновенно меняет обмен веществ, гормональный фон и состояние сосудов. По словам терапевта медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасии Поляковой, это способно временно исказить лабораторные показатели: после курения повышается уровень глюкозы, лейкоцитов, гормонов кортизола и адреналина, а также карбоксигемоглобина (маркера отравления угарным газом), при этом снижается насыщение крови кислородом.