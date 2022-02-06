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В Петербурге началось потепление. Температура может подняться выше нуля, ожидается мокрый снег

В Петербурге 6 февраля началось очередное потепление. Это следует из данных Гидрометцентра. После примерно −6 градусов ночью, утром воскресенья температура поднялась до −2 градусов, а днем уже достигнет нуля и может дойти даже до +1 градуса.

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