Азербайджанские спецслужбы вывезли в страну гражданина России

Служба госбезопасности (СГБ) доставила в Азербайджан гражданина России Захиреддина Ибрагимова, занимавшего должность председателя комитета по защите прав этнических меньшинств, а также проживавшего в Екатеринбурге.
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