Удар по ядерному щиту России: Чаша терпения переполнена, чем ответить России

Сергей Голубь Сейчас они составляют карту слепых зон. Ну и странно объект не защищен -это как так? Не видно противодроновой защиты...

Николай Стаферов Ну Да! Сопли жевать нам не привыкать. А мужики на фронте гибнут. Такое ощущение, что либеральное окружение ВВП об этом не докладывают "БОСУ". Сейчас "главное" с Узбеками пошептаться... Не до каких то там станций наблюдения.