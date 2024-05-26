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Удар по ядерному щиту России: Чаша терпения переполнена, чем ответить России
Комментарии
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Сергей Голубь
Сейчас они составляют карту слепых зон. Ну и странно объект не защищен -это как так? Не видно противодроновой защиты...
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5 час.
Николай Стаферов
Ну Да! Сопли жевать нам не привыкать. А мужики на фронте гибнут. Такое ощущение, что либеральное окружение ВВП об этом не докладывают "БОСУ". Сейчас "главное" с Узбеками пошептаться... Не до каких то там станций наблюдения.
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автору браво! Столько букв напечатать, столько времени потратить на пост без конкретики, но зато с фото и с бравым "можем ответить" - это большой труд, заметный, но бессмысленный
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11 мин.
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