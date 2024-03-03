Врач назвала опасность утренней зарядки

Врач-терапевт Севинч Алиева назвала опасность утренней зарядки. Эксперт объяснила, что физическая нагрузка по утрам опасна для тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или связанные с этим риски, патологии суставов.
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