НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Тю, господа бюргеры, а что жидко то тут так? Зеленскому ещё же надо прикупить на Западе недвижимость... Только , толь...Германия сократит...
  • Ингерман Ланская
    Это хорошо!Золото торгуется ...
  • Гарий Щерба
    НЕ ПУГАЙТЕ РОССИЮ  а то  САМИМ  ИСПУГАТЬСА ПРИДЁТСА ....!!!Эксперты в США пр...

Топ-3 причины эмоционального выгорания у предпринимателей в Екатеринбурге

Топ-3 причины эмоционального выгорания у предпринимателей в Екатеринбурге

Профессиональное выгорание — опасное состояние в профессиональной деятельности. Особенно часто оно встречается у предпринимателей, ведь помимо личного дискомфорта они несут ответственность перед командой, партнерами, клиентами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх