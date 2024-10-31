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Daily Mirror: медленная походка может быть признаком наступающей деменции

Daily Mirror: медленная походка может быть признаком наступающей деменции

Ученая из Австралии проанализировала 17 тысяч историй болезни и выявила закономерность, которая может указывать на развитие деменции у пожилых людей.

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