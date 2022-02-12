Антонов заявил, что США стремятся повысить градус пропагандисткой кампании против России

Заявления советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о "вторжении" на Украину лишь демонстрируют стремление США повысить градус пропагандисткой кампании против РФ, заявил Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.
Заявления советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о "вторжении" на Украину лишь демонстрируют стремление США повысить градус пропагандисткой кампании против РФ, заявил Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.
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