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Антонов заявил, что США стремятся повысить градус пропагандисткой кампании против России

Антонов заявил, что США стремятся повысить градус пропагандисткой кампании против России

Заявления советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о "вторжении" на Украину лишь демонстрируют стремление США повысить градус пропагандисткой кампании против РФ, заявил Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.

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