Тех, кто уехал из-за СВО, предложили проверять при возвращении в Россию

Вернувшихся в Россию после начала спецоперации граждан следует проверять на предмет вербовки западными спецслужбами, особенно если они планируют работать на госслужбе или вести публичную деятельность.
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