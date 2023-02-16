Военное обозрение

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В европейских хранилищах запасы газа снизились до 65 процентов при падении темпов закачки

В европейских хранилищах запасы газа снизились до 65 процентов при падении темпов закачки

Европейские подземные газовые хранилища продолжают терять свои запасы. Как стало известно, они значительно упали и хранилища заполнены лишь на 65 процентов.

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