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Царьград

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Льюис Хэмилтон возглавил свободные заезды Гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон возглавил свободные заезды Гран-при Венгрии

На втором этапе свободных заездов Гран-при Венгрии "Формулы-1" Льюис Хэмилтон из "Феррари" показал лучший результат.

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