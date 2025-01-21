Какой сегодня праздник: 22 января – День попкорна

День попкорна посвящен одному из самых популярных лакомств во всем мире. История праздника уходит корнями в 22 января 1630 года, когда английские колонисты в Южной Америке получили в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок воздушной кукурузы.
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