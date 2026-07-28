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Царьград

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Офицер Апостол: ВСУ прячут боеприпасы в домах мирных жителей Белозёрского

Офицер Апостол: ВСУ прячут боеприпасы в домах мирных жителей Белозёрского

Русские бойцы действуют максимально осторожно, чтобы минимизировать угрозу для мирного населения.По словам начальника разведки 51-й общевойсковой армии с позывным Апостол, входящей в группировку "Центр", украинские военные в Белозёрском размещают склады боеприпасов в домах, где живут мирные жители.

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