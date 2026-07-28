Офицер Апостол: ВСУ прячут боеприпасы в домах мирных жителей Белозёрского

Русские бойцы действуют максимально осторожно, чтобы минимизировать угрозу для мирного населения.По словам начальника разведки 51-й общевойсковой армии с позывным Апостол, входящей в группировку "Центр", украинские военные в Белозёрском размещают склады боеприпасов в домах, где живут мирные жители.