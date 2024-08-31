«Мама, мне не больно»

Учебный год в Беслане начинается не 1 сентября. Эта дата для города навсегда стала днем памяти о страшной трагедии, случившейся в 2004 году в школе № 1, когда в заложниках оказались больше тысячи человек, большинство — дети.
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