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Шахназаров устроил «взбучку» Галкину за оскорбительные слова о ситуации в мире: «Вы обвиняете страну, а когда ее унижали, то вы молчали. Бог вам судья»

Шахназаров устроил «взбучку» Галкину за оскорбительные слова о ситуации в мире: «Вы обвиняете страну, а когда ее унижали, то вы молчали. Бог вам судья»

Популярный журналист Михаил Шахназаров стал особенно известен для публики в последние несколько недель, когда показал свою патриотическую позицию и начал отстаивать свое мнение перед другими знаменитостями, уехавшими из РФ или сказавшими нечто оскорбительное в адрес государства и жителей страны.

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