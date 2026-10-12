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Людмила Артемьева 17 лет служила в «Ленкоме», но зрители знают её как Ольгу Ковалёву из «Сватов»

Людмила Артемьева 17 лет служила в «Ленкоме», но зрители знают её как Ольгу Ковалёву из «Сватов»

Ольгу Ковалёву из «Сватов» зрители узнают мгновенно — по тёплому взгляду, по шуткам, которые бьют точно в цель, по редкому умению быть смешной без пошлости.

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