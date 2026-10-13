Пелле Ларссон пропустил несколько тренировок «Майами» из-за болезни и головных болей

Участие Пелле Ларссона в предсезонном матче «Майами» против «Бруклина» остается под вопросом. Защитник восстанавливается после болезни, сопровождающейся головными болями, которые беспокоили его практически непрерывно в течение недели.
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