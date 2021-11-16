В РПЦ заявили, что тело Владимира Ленина вынесут из Мавзолея (опрос)

Елена Верия

… И будет жить! Оставьте Ленина в покое, Не драпируйте Мавзолей! Вам для веселья мало что ли Просторных парков, площадей? Другого нет, как видно, дела, Как только б в землю закопать… Не смейте прикасаться к телу! Судьбу вождя не вам решать! Вы люди или же подонки? Живете всё перечеркнув… Неблагодарные потомки, Распотрошившие страну. И будет это всё доколе? Не разжигайте масс вражду! Довольно либеральной вони, Народ любите и страну! Не прикасайтесь к Мавзолею, Вам злых задумок не свершить! Мы чтим вождя и свято верим – Ильич наш жил и будет жить! 14.09.20 г.