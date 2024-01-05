«Все ошибаются. Все падают», – Ксения Собчак попросила россиян быть более человечными, ведь она лишилась больших денег из-за Ивлеевой

Скандальная Ксения Собчак в личном блоге просит подписчиков стать более человечными. “Блондинка в шоколаде” не скрывает, что потеряла 15 млн рублей из-за своего присутствия на скандальной “голой вечеринке”.
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