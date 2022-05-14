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Кулинарные трюки с 5 популярными категориями продуктов, которые не помешает знать даже опытным поварам

Кулинарные трюки с 5 популярными категориями продуктов, которые не помешает знать даже опытным поварам

Если вы не блещете кулинарным талантом, не спешите расстраиваться. У профессиональных поваров есть множество трюков и лайфхаков, которые существенно облегчают готовку и позволяют создавать кулинарные шедевры с применением минимума времени и сил.

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