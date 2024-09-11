Онлайн брокер Freedom Holding Corp

Freedom Holding Corp - крупная международная финансовая компания с широким спектром деятельности. Хотя штаб-квартира находится в Казахстане, компания зарегистрирована в США и ее акции торгуются на NASDAQ.
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