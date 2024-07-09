Фестиваль русских народных игр в Красноярске собрал больше тысячи участников

КРАСНОЯРСК, 9 июля, ФедералПресс. Фестиваль русских народных игр прошел в Красноярске. Мероприятие прошло на территории Татышев-парка и было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, рассказали «ФедералПресс» организаторы.
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