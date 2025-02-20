Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина обыграла Асаубаеву, Лагно сыграла вничью с Харикой, другие результаты

Гран-при ФИДЕ Женщины 3-й этап Монако 3-й тур Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия) – 0:1 Харика Дронавалли (Индия) – Екатерина Лагно (Россия) – 0,5:0,5 Элизабет Петц (Германия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – 0,5:0,5 Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5 Александра Костенюк (Швейцария) – Тань Чжунъи (Китай) – 1:0 ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.
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