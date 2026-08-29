Кессиэ не перейдет в «Ювентус», стороны не договорились (Джанлука Ди Марцио)

Переход Франка Кессиэ в «Ювентус» на правах свободного агента может сорваться. Ранее сообщалось , что туринский клуб предложил 29-летнему хавбеку сборной Кот-д’Ивуара 3,5 млн евро в год и не готов повышать сумму.