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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кессиэ не перейдет в «Ювентус», стороны не договорились (Джанлука Ди Марцио)

Переход Франка Кессиэ в «Ювентус» на правах свободного агента может сорваться. Ранее сообщалось , что туринский клуб предложил 29-летнему хавбеку сборной  Кот-д’Ивуара  3,5 млн евро в год и не готов повышать сумму.

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