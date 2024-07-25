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США приласкает страны Центральной Азии

США приласкает страны Центральной Азии

Хелайна Мац, исполняющая обязанности спецкоординатора Штатов по программе глобального инфраструктурного партнёрства, посетила Ташкент и Астану с целью продвижения инвестиций G7 в проекты в области инфраструктуры региона.

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