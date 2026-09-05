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Воронежские новости

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«Ростов» и «Факел» завершили первый тайм без голов

«Ростов» и «Факел» завершили первый тайм без голов

Первый тайм завершился без забитых мячей, команды показали равную игру без ярких голевых моментов.В Ростове-на-Дону проходит матч 7-го тура РПЛ.

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