Фу, какая гадость!

Каждый родитель точно подобное от своих детей слышал.И про что это?Конечно про овощи!А я скажу: вы просто не умеете их готовить! Мы сами нечасто их готовим и не приучили есть наших детей, а это такая же привычка, как любая другая!Конечно проще согреть в микроволновке сосиску или бросить горсть шоколадных шариков в молоко.