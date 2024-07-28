Фу, какая гадость!

Каждый родитель точно подобное от своих детей слышал.И про что это?Конечно про овощи!А я скажу: вы просто не умеете их готовить! Мы сами нечасто их готовим и не приучили есть наших детей, а это такая же привычка, как любая другая!Конечно проще согреть в микроволновке сосиску или бросить горсть шоколадных шариков в молоко.
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