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АТОР: россияне застряли в аэропорту Ханоя из-за извержения вулкана Анак-Кракатау

АТОР: россияне застряли в аэропорту Ханоя из-за извержения вулкана Анак-Кракатау

Более 600 россиян, по неподтвержденным данным, застряли в аэропорту Ханоя из-за отмены рейса Vietnam Airlines в Москву, утверждает Mash.

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