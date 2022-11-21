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ЧМ-2022. Англия сыграет с Ираном, Нидерланды – с Сенегалом, Уэльс против США

Сборная Англии встретится с Ираном в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022. Также в понедельник Нидерланды сыграют с Сенегалом, а Уэльсу будут противостоять США.

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