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Средства и производство: промышленность РФ назвали слишком энергозатратной

Средства и производство: промышленность РФ назвали слишком энергозатратной

Промышленность России признали одной из самых энергозатратных среди крупнейших стран. Отечественные металлургия, машиностроение и химия расходуют электроэнергии в разы больше, чем аналогичные отрасли в США, Китае, Германии, Японии, Бразилии.

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