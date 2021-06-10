Средства и производство: промышленность РФ назвали слишком энергозатратной

Промышленность России признали одной из самых энергозатратных среди крупнейших стран. Отечественные металлургия, машиностроение и химия расходуют электроэнергии в разы больше, чем аналогичные отрасли в США, Китае, Германии, Японии, Бразилии.
Промышленность России признали одной из самых энергозатратных среди крупнейших стран. Отечественные металлургия, машиностроение и химия расходуют электроэнергии в разы больше, чем аналогичные отрасли в США, Китае, Германии, Японии, Бразилии.
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