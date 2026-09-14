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Бизнес журнал. Урал

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Свердловская область получит более 230 новых автобусов

Свердловская область получит более 230 новых автобусов

В 2023 году в Свердловскую область поступят более 230 новых автобусов, из них 132 — по программе Минтранса.

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