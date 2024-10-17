Подросток сжёг новую детскую площадку в Краснокаменске

M

Malina

Родители, воспитавшие это "чудо" должны возместить полную стоимость этого об'екта - это раз! А 15 летнее "чудо" достигшее возраста юридической ответственности - на принудительные работы !!!( и неплохо было бы Высечь розгами на площади - жаль отменили телесные наказания.... )