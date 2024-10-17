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Подросток сжёг новую детскую площадку в Краснокаменске

Подросток сжёг новую детскую площадку в Краснокаменске

Сотрудники полиции нашли злоумышленника, который поджег новую детскую площадку во дворе Краснокаменска.

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Комментарии
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M
Malina
Родители, воспитавшие это &quot;чудо&quot; должны возместить полную стоимость этого об&#39;екта - это раз! А 15 летнее &quot;чудо&quot; достигшее возраста юридической ответственности - на принудительные работы !!!( и неплохо было бы Высечь розгами на площади - жаль отменили телесные наказания.... )
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