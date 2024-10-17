Сотрудники полиции нашли злоумышленника, который поджег новую детскую площадку во дворе Краснокаменска.
Подросток сжёг новую детскую площадку в Краснокаменске
Комментарии
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M
Malina
Родители, воспитавшие это "чудо" должны возместить полную стоимость этого об'екта - это раз! А 15 летнее "чудо" достигшее возраста юридической ответственности - на принудительные работы !!!( и неплохо было бы Высечь розгами на площади - жаль отменили телесные наказания.... )
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17 час.
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