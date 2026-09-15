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Курские новости

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Куряне отметили 75-летие бывшего губернатора Александра Михайлова

Куряне отметили 75-летие бывшего губернатора Александра Михайлова

При Михайлове началось строительство Курской АЭС-2, а в год его юбилея ему посмертно присвоили звание «Почётный гражданин Курской области».

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