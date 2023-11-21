Болгария готова помочь Украине с решением проблем в области энергетики

Болгария собирается оказать помощь Украине с решением проблем в области энергетики. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) рассказал глава МИД Болгарии Мария Габриэль, которая также приняла участие в данной встрече.
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