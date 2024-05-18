Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Global Look Press/IMAGO/Pawel Andrachiewicz / Matt Davies/Keystone Press Agency Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри и стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира по боксу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии