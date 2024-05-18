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Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Global Look Press/IMAGO/Pawel Andrachiewicz / Matt Davies/Keystone Press Agency Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри и стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира по боксу.

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