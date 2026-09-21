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Регионы России

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Опубликованы даты международной велогонки «Золото Ладоги» 2027 года

Опубликованы даты международной велогонки «Золото Ладоги» 2027 года

Пятая международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 7 по 13 июня 2027 года в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

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