Модрич – Одиссей «Реала». Прощание с легендой

Спасибо, великий! Иногда в футболе случаются моменты, когда становится очень тихо. Не в буквальном смысле – наоборот, тысячи слов, постов, репортажей… Но потому что в душе у каждого болельщика – опустошение.
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