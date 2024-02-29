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Известная российская актриса театра и кино Татьяна Орлова посетила Орёл

Известная российская актриса театра и кино Татьяна Орлова посетила Орёл

На днях Орёл посетила столичная гостья – актриса театра и кино, заслуженная артистка России Татьяна Орлова, запомнившаяся многим российским зрителям по роли секретарши Тамары Кожемятько из сериала «Папины дочки».

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