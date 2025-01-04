Трамп выдвигает журналистку Fox News на пост представителя госдепа США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя госдепартамента.
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