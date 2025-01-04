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Русская весна

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Трамп выдвигает журналистку Fox News на пост представителя госдепа США

Трамп выдвигает журналистку Fox News на пост представителя госдепа США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя госдепартамента.

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