Представлен дорогой iPhone 16 Pro в дизайне "Москва" со встроенными часами

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила эксклюзивную коллекцию смартфонов Horizon, посвященную знаковым городам мира.
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