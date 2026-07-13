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Царьград

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Опубликован новый федеральный рейтинг губернаторов: кто оказался в лидерах и почему без пиара не обошлось

Опубликован новый федеральный рейтинг губернаторов: кто оказался в лидерах и почему без пиара не обошлось

Назван рейтинг губернаторов, которые лучше всего выполняют поручение президента.Эксперты Центра этнорелигиозных исследований Института Царьграда представили июньский рейтинг глав регионов по реализации Стратегии государственной национальной политики.

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