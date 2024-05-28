Лучший рецепт пряников! Лимонные пряники: «Неженка» в глазури.

Рецепт лимонных пряников «Неженка». Ингредиенты для теста: Мука — 650 гр. (150 гр + 500 гр); Сахар -250 гр; Молоко — 250 гр; Растительное масло — 50; Разрыхлитель — 20 гр; Яйца — 1 шт; Желток — 1 шт; Сок лимона — 30 гр; Цедра от 1 лимона; Соль — 3 гр.
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